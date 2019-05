Un mort SANS ordonnance

Ancien gendarme, Didier Frère évolue dans la très trouble mouvance de La Biologie totale. Une doctrine selon laquelle la maladie disparait si on prend conscience de sa cause qui serait essentiellement d’ordre psychologique et relationnel. Credo par lequel les traitements prescrits par la médecine officielle sont inutiles, voire dangereux. Une théorie et une pratique qui ont déjà conduit à de la prison ferme les fondateurs de la Biologie totale en France et en Allemagne.

Pour sa défense, Didier Frère, un admirateur passionné de la saga « Star Wars », jure qu’il ne pratique aucune activité médicale et ne s’inspire que partiellement de la Biologie totale. En tout cas, il affirme ne jamais avoir essayé de convaincre ses « patients » de se détourner des traitements médicaux classiques.

Didier Frère pratique-t-il « l’art de guérir », alors qu’il n’a aucun diplôme requis ? En tout cas la preuve formelle et définitive semble faire défaut. Maître Mathieu son défenseur navigue d’autant plus habilement sur ces incertitudes, que la Procureure du Roi, Coralie Marr, pour le Ministère public, estime qu’il n’y a pas suffisamment d’élément pour affirmer que le prévenu a prescrit un traitement parallèle et requiert dès lors son acquittement au bénéfice du doute.