L'équipe de Devoir d'enquête au Liban, sur les traces des antiquités volées en Syrie et en Irak ! - © Tous droits réservés

Bol exposé à la Brafa... D'emblée, il suscita les plus vives interrogations de la part de l'archéologue Didier Viviers - © Tous droits réservés

Notre enquête commence à la BRAFA de Bruxelles, une des plus prestigieuses foires d’art et d’antiquités d’Europe. Avec l’aide d’un grand archéologue belge, notre équipe y a repéré plusieurs objets suspects. Ont-ils été pillés en Syrie ? Ont-ils profité à des groupes terroristes ? Quelles sont les routes empruntées par les objets trafiqués, comment arrivent-ils dans les vitrines d’antiquaires prestigieux ? Les objets transitent par la Turquie ou le Liban avant d’arriver sur le marché européen. Pour comprendre comment fonctionne le trafic, nous sommes allés jusqu’au Liban, à la frontière syrienne. Sur place, un trafiquant, piégé en caméra cachée, nous révèlera comment il se procure des pièces archéologiques syriennes. Enquête dans un monde où se côtoient barbarie, millions de dollars et patrimoine mondial de notre humanité.

" Trafic d'art : les dessous sales d'un marché chic", un Devoir d’enquête de Catherine Lorsignol et Jean Dewaele.