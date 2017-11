"On a oublié Ciena". Devoir d'enquête a rencontré les parents de ce bébé, décédé à 3 mois et demi à la crèche

Aujourd’hui, après plus d’un an et demi, l’affaire est toujours à l’instruction. Une reconstitution judiciaire vient d’être programmée. Mais pour les parents, le doute n’est pas possible : il y a eu des négligences ce jour-là. Pour preuve, le trou de plus de trois heures entre le dernier biberon de leur bébé et l’heure de sa mort.