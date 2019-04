Nordahl Lelandais, maître de la manipulation?

Le suspect " numéro 1 " nie tout. Il a réponse à tout. Ses versions successives restent plausibles. De plus, ses proches le défendent bec et ongles. Pour eux, c’est un super copain qui aime la fête et les bagnoles. Christiane, sa mère est persuadée qu’il est innocent. Elle annonce devant une meute assoiffée de caméras qu’elle va interroger Nordahl en prison pour connaître la vérité. " Mon fils n’est pas un monstre ! ". Peu après, elle déclarera avec une conviction redoublée : " Il m’a dit : ‘Je t’assure Maman, je ne peux pas faire une chose pareille’. Je pense que s’il était coupable de quelque chose, il aurait la tête qui changerait, il serait différent. Il ne pourrait mentir à ce point-là. Je l’aurais ressenti comme différent. Mais là, non ! "

Le cœur d’une mère peut-il se tromper ? Les prochains événements prouveront que Nordal Lelandais est en mesure de manipuler n’importe qui, même celle qui lui a donné le jour…