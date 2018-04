Marchands d'art espagnols arrêtés. Des antiquités volées par Daesh, vendues en Belgique ?

Ce jeune antiquaire, nous l’avions croisé en janvier 2017, à la prestigieuse foire d’art et d’antiquités bruxelloise, la Brafa. Votre magazine d’investigation enquêtait justement sur le trafic d’’antiquités et le financement du terrorisme. Accompagnés de l’archéologue Didier Viviers (ULB), nous avions repéré une mosaïque mise en vente au prix de 85.000 euros dans son stand et dont l’origine était pour le moins trouble. " Ceci vient très manifestement d’un pillage. Sans doute un grand tapis dont on a découpé les panneaux pour en faire des panneaux plus facilement vendables. L’étiquette ne dit rien, il faut évidemment s’interroger sur l’origine de la pièce " avait fait remarquer le professeur Didier Viviers.

Notre reportage ci-dessous...