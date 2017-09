Maisons pirates : le business de la misère

Ce que les enquêteurs découvrent ce jour-là, ce sont 46 locataires, des malades mentaux, pour la plupart, vivant dans des conditions d’hygiène indignes et livrés à eux-mêmes. Le propriétaire des lieux est aussi soupçonné de mauvais traitements, il est arrêté et la résidence est placée sous scellés.C’est une enquête de police de plusieurs mois qui a conduit à la fermeture du Home Massimo. La justice commence en effet à s’intéresser à un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur, celui des " SHNA ", les structures d’hébergement non agréées, qu’on appelle dans le milieu " les maisons pirates ".