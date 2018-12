Les victimes de viol sont-elles respectées?

Pour Danièle Zucker, analyste des comportements criminels, il n’y a aucun doute : le viol est encore, la plupart du temps, considéré comme un jeu sexuel qui a mal tourné. Et les dossiers de viol avec auteur inconnu, restent parmi les plus complexes et les moins souvent élucidés.

C’est le cas dans le dossier du " Violeur de la Sambre ".

Un dossier qui révèle que la grande majorité des violeurs sont des violeurs en série. Ils ne s’arrêtent que quand on les arrête…

On sous-estime trop souvent que c’est la victime qui détient les informations cruciales sur son agresseur : la façon dont il les immobilise, les paroles qu’il prononce, le temps qu’il reste à leur contact… D’où l’importance de l’audition.

Pour Danièle Zucker, le viol n’est pas une affaire de sexe, mais de domination.

Violer est un mode de vie, pas un dérapage, pas une pulsion…

Malika Attar

Journaliste