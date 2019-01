Les secrets de Mehdi Nemmouche

Mehdi Nemmouche a été abandonné par sa mère et il ne connaît pas son père. A l’adolescence, il répète souvent: “je ne suis personne”. Il va aussi apprendre alors que sa famille d’accueil est rémunérée pour le garder. Il le vit très mal. De plus, selon ses avocats, il aurait été victime de maltraitance. Le mari de Nicole, aujourd’hui décédé, était un ancien combattant de la guerre d’Algérie. Il aurait été raciste et violent envers Mehdi Nemmouche. Nicole le nie. Mais son ex-avocate, Me Soulifa Badaoui nous le confirme, il s’est passé quelque chose qui l’a traumatisé. A 16 ans, l’adolescent coupe les ponts avec sa famille d’accueil. Il est en pleine crise identitaire. Nicole n’aura plus aucune nouvelle de lui. Ce qu’il est devenu, elle l’apprendra par la presse. L’enfant qui voulait être ingénieur est aujourd’hui accusé d’être un assassin, le premier terroriste présumé du groupe Etat Islamique qui aurait frappé l’Europe.