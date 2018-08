Les procès faits aux cochons !

Longtemps perçus comme anecdotiques, ces procès intéressent de plus en plus les historiens conscients de leur importance à la fois historique et juridique. En France, entre 1266 et 1586, Le médiéviste Michel Pastoureau a repéré une soixantaine de cas. Celui de la truie de Falaise est le plus documenté.

Pour lui, " les procès faits aux animaux constituent de véritables exemples ritualisés qui mettent en scène l’exercice parfait de la " bonne justice " "