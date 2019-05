Le violeur, un criminel en série banalisé par la justice?

... et le profil des violeurs

Sur fond de cette banalisation liée à une méconnaissance non assumée du profil d’un violeur, toutes les libérations peuvent alors se justifier. Mais le violeur, lui, reste aussi dangereux que le jour de son arrestation. La dramatique preuve de cela se lit dans les yeux des parents de Julie Van Espen.

Danièle Zucker plaide depuis des années pour sensibiliser chaque maillon de la chaîne sur le caractère récidiviste de ces criminels. « Cela n’a rien de sexuel, c’est une volonté de pouvoir et de domination, poursuit-elle, et si on ne l’arrête pas, le violeur recommencera ».

On pourrait aussi s’arrêter longuement sur les raisons qui font que le viol soit, à ce point, rangé sur la liste des crimes de seconde zone. Le sexe, la domination, « l’objetisation » de la femme, le macabre fantasme…

On préfère penser que la mort de Julie Van Espen provoquera une prise de conscience sur la dangerosité réelle des violeurs. Sur leur prise en charge adaptée. Et non un énième débat stérile sur fond de : « Mais comment est-ce possible… » ?

Malika Attar