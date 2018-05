"Le casse du siècle"

Parmi les braqueurs présumés, Houssein Bajjadi, un bruxellois de 46 ans. Il est suspecté d’être un des cerveaux du casse du siècle. Aujourd’hui, l’homme crie au scandale. Les flics voudraient lui faire la peau pour qu’il paye enfin de prétendus crimes impunis du passé.

Depuis les années 90, Houssein Bajjadi est fiché au grand banditisme. A l’époque, il est soupçonné d’être impliqué dans des attaques sanglantes d’une violence inouïe. A Dilbeek, Mélissa, une fillette de 10 ans est paralysée à vie. A Lesquin, près de Lille, un convoyeur est tué. Les plus fins limiers du grand banditisme vont se livrer à une chasse à l’homme incroyable. Un juge belge et un super flic français nous racontent, pour la première fois, comment et pourquoi ils vont le traquer pendant des mois.

Houssein Bajjadi est-il un génie criminel ou un père de famille ordinaire victime d’un véritable acharnement policier ?