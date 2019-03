La Justice pour tous ? En panne !

A quelques mois des élections que disent les Parlementaires qui lisent ceci ? Me vient enfin ce constat, on n'a jamais autant parlé de Justice. Elle est migratoire, elle est climatique, elle est fiscale, elle est sociale! Mais que voulons-nous qu'elle soit aujourd'hui? Des magistrats nous disent que notre Justice doit se moderniser, doit accepter de faire des économies mais pas linéaire et pas sans débat. Certains pensent qu'elle doit être bien plus proche du justiciable, moins chère, plus rapide. Alors la Justice en appelle à nous. C'est peut-être pompeux de le rappeler mais c'est vrai, elle est un des enjeux de notre démocratie. Il faut aujourd'hui, prendre le temps d'en parler, d'en débattre et de voter, en mai, en toutes connaissances de cause.