On croyait la polémique éteinte après de premières interrogations il y a quelques années mais l’une après l’autre les plaintes ces derniers mois se sont accumulées au palais de Justice. Deux décès suspects, quelques haines corses, des documents contradictoires… : voilà la Justice arlonaise condamnée à une enquête difficile.

Nous avons rencontré tous les acteurs de ce dossier et un double constat s’est imposé : à l’Institut technique d’Arlon, deux camps irréductibles sont désormais face à face et l’amiante, la poudre du diable comme on l’appelle, interdite chez nous depuis près de vingt ans, fait toujours peur à tout le monde…

" L’école empoisonnée ? " Un Devoir d’enquête d’Alain Vaessen et Charlotte Colin à voir mercredi 25 octobre dès 20h20 sur la Une