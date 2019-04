Killer : rencontre avec un pirate repenti

" J’ai vu Killer changer pendant mon enquête ", raconte Jean-Christophe Adnet. " Il a été très touché par une histoire de harcèlement sur les réseaux sociaux. Une jeune fille de Herstal, Madison, a été poussée au suicide à cause d'insultes et de menaces proférées par des anonymes via Facebook. Killer s’est transformé en justicier et s’est mêlé de retrouver les harceleurs présumés. Cette " croisade " lui a d’ailleurs coûté cher puisqu’il a été arrêté par la police. C’était pendant notre reportage, on a pris conscience que le jeune hacker était un peu à la croisée des chemins, à ce moment-là. "