Justice, on ferme...?

Notre enquête nous le confirmera : le ministre pense avoir trouvé la martingale qui arrange tout le monde. Il faut soulager la Justice sans renoncer aux économies ? Eh bien soit : réduisons le nombre d’affaires soumises aux juges. En d’autres mots, convainquons certains de ceux qui pensent avoir besoin d’un arbitrage de la Justice qu’ils peuvent s’en passer ! Cet avocat montois s’en arrache les cheveux : " On ne vas pas en Justice par plaisir ! " et il en est convaincu : ceux qui en seront privés en seront souvent meurtris, révoltés parfois.

Notre enquête nous le confirmera pourtant : la machine restrictive est bel et bien enclenchée, consacrant le désamour du politique pour un monde de la Justice qui l’a peut-être trop souvent malmené. Des signaux pour les justiciables ? Plus que cela hélas…

En 2014, une loi impose une tva de 21 % sur les honoraires d’avocat. Depuis, on constate bon an mal an que les recours à la Justice ont diminué d’un quart. Comme prévu (comme espéré ?), quand la Justice est rendue plus chère, le justiciable hésite…

Les plus démunis ne sont pas épargnés. Eux aussi ont été priés de réfléchir à deux fois avant de déranger la Justice… Pas moyen ici de les tenir par le portefeuille puisque l’assistance juridique permet de prendre en charge pour eux les coûts de leur requête. On les découragera donc autrement : la réforme imposée en 2017 rend si complexe le dossier à remplir pour être assisté que le nombre de justiciables aidés à diminué en quelques mois de plus d’un tiers ! Quand la Justice est trop compliquée, comme prévu (comme espéré ?), le justiciable y renonce.

Rarement ces dernières années nous n’avions ressenti aussi âcrement les inquiétudes et craintes de la Justice chez ceux de ses acteurs les plus motivés. Comme si cette fois chacun admettait qu’on ne peut plus l’ignorer : il y a bien une lutte insidieuse enclenchée entre les pouvoirs politiques et judiciaires. A tous désormais d’en prendre conscience. Et de revendiquer que les moyens nécessaires, humains, financiers, techniques, soient maintenus ou apportés. Il en va de la Justice pour tous : des juges tourmentés, nous l’avons constaté sur le terrain, rendent encore la Justice ; des juges soumis nous en priveraient.

Alain Vaessen

Journaliste Devoir d’enquête