Dans les griffes du violeur de la Sambre

Et pourtant, pendant 30 ans, il aurait sévi et meurtri des dizaines de femmes et de jeunes filles en toute impunité.

On l’a recherché en France, mais aussi en Belgique en vain… Jusqu’au 5 février 2018.

Ce jour-là, un homme agresse une jeune adolescente, à Erquelinnes.

Ce jour-là, le violeur commet sa première erreur.