"Condamnés à tort?" et "Au coeur de Daesh avec mon fils", deux reportages qui vous ont particulièrement marqués au cours de cette saison...

Au procès, avec leur sale gueule et leur langage de truand, les frères Francis et Marco Gottschalk avaient vraiment le profil de coupables. La Cour d’Assises de Liège les a condamnés, en 2000, à 15 et 20 ans de prison, pour avoir tué un jeune homme de 17 ans et blessé grièvement son cousin. C’était le soir du 3 septembre 1992, sur une petite route de campagne, en région liégeoise.

Au lendemain de leur condamnation, très en colère, Marco Gottschalk menace clairement de se venger contre celui qui les aurait accusés à tort, un certain Sébastien Petit, un copain. Son frère Francis, lui, se met en grève de la faim et clame sans cesse leur innocence dans des centaines de lettres adressées à la presse et au monde judiciaire. Des journalistes et avocat décident de se battre à leurs côtés pour tenter de prouver leur innocence.

Aujourd’hui, Francis Gottschalk est libre mais son frère purge encore la fin de sa peine à la prison de Namur. Les deux frères sont loin d’être résignés. Ils veulent que la justice répare son erreur. Ils espèrent toujours être blanchis pour sauver l’honneur de leur famille. Sinon…

" Condamnés à tort ? ", un Devoir d'enquête signé Martine Ernst et Axel Van Weyenbergh.