Ce mercredi 22 novembre dans "Devoir d'enquête"

" On a oublié Ciena". En mai 2016, Ciena, 3 mois et demi est décédée à la crèche. Pour ses parents, le doute n’est pas possible : il y a eu des négligences ce jour-là. Le drame de ces jeunes parents résonne au cœur d’une actualité où les crèches font la Une pour de dramatiques raisons : bébé secoué, gavé, enfant enfermé ! N’y a-t-il pas de contrôles ? Ne peut-on prévenir ces dérapages ? Qui sont ces puéricultrices à qui l’on confie nos enfants ?



" OneCoin, la monnaie du diable ". Des centaines de Belges crédules ont investi dans une très improbable monnaie virtuelle : le OneCoin. Devoir d'enquête a rencontré des victimes qui aujourd’hui ont tout perdu ou risquent de tout perdre. Pourtant elles hésitent encore à porter plainte, de peur d’être à leur tour accusées d’avoir participé au développement d’une escroquerie qui n’a rien de… virtuel !

