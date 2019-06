Premier clap pour la petite fille de Johnny Hallyday dans "Demain nous appartient" (vidéo)

Après avoir passé un casting auprès de TF1, Emma Smet a été sélectionnée pour incarner le personnage de Sofia, une ado solaire de 16 ans au caractère bien trempé. Fraîchement arrivée à Sète pour rejoindre son père, William Daunier, elle va vite faire chavirer les cœurs d’Arthur et Gabriel… On ne vous en dit pas plus !