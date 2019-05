Lou se confie sur son 2e album : "J'aimerais qu'on me fasse plus confiance"

Les fans de "Demain nous appartient" la connaissent sous les traits de Betty dans la série phare de La Une, mais Lou c’est aussi la grande voix qui se retrouve au générique du feuilleton avec Ingrid Chauvin.

A 15 ans, elle vient de sortir son deuxième album qui fait suite à son premier succès vendu à 100.000 exemplaires. Joliment intitulé "Danser sur tes mots", ce second opus se veut différent du premier. On a déjà pu découvrir le titre pop "Qui pourrait" dans lequel elle clame qu’elle n’est plus une enfant.

"Je grandis donc je sais un peu plus ce que je veux, et j’aimerais qu’on me fasse un peu plus confiance peut-être." a-t-elle expliqué dans le 8/9, avant de poursuivre :