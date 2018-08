Lou de "Demain nous appartient" se confie sur son public belge ...

Depuis son aventure dans la troisième saison de The Voice Kids, où elle était finaliste, Lou ne cesse d'épater la galerie. Voilà deux ans seulement que sa carrière a commencé, on compte déjà plus d'une corde à son arc.

Dans The Voice Kids, elle pouvait interpréter un tube mélancolique d'Adèle, passer à l'authenticité de Stromae dans "Carmen" sans oublier d'autres registres inattendus comme Scorpions ou Whitney Houston.

Mais Lou ne s'arrête pas là. Après avoir prêté sa voix pour le clip de "Demain nous appartient" sur La Une, elle décide de mettre ses quelques leçons de théâtre à profit dans le rôle de Betty Moreno aux côtés d'Ingrid Chauvin.

Avec les tubes de "Demain" mais aussi "Miraculous" avec Lenni-Kim pour le générique du dessin animé, elle sort un album avec 4 titre bonus, à découvrir sans plus tarder !