Lorie Pester quitte "Demain nous appartient"

Pour le magazine "Télé-Loisir", l'actrice s'est exprimée sur son départ :

"Après deux ans de tournage et d'allers-retours entre Sète et Paris, j'avais besoin de prendre du temps pour mener à bien d'autres projets professionnels et personnels."

Par projets "professionnels", cette dernière parle bien évidemment de musique et de la reprise d'une tournée très prochainement à l'occasion de la sortie de son dernier album "Les choses de ma vie". De plus son emploi du temps était déjà très chargé avant que cette nouvelle ne tombe. En effet, Lorie Pester a également sorti un livre en octobre 2018 qui vient s'inscrire dans la continuité de son album.