Ingrid Chauvin bientôt maman pour la troisième fois !

C’est dans Nice Matin que l’actrice a annoncé la nouvelle. "Dès notre rencontre, avec mon mari, notre rêve c'était d'avoir un enfant naturel et d'agrandir la famille en adoptant, en donnant une famille et de l'amour à un enfant qui en est dépourvu" explique-t-elle.

Son combat vers le bonheur

Une bonne nouvelle qui vient quelque peu atténuer les blessures du passé.

"Il y a toujours l'image de ma fille qui j'espère quelque part nous voit et qui dit bravo papa, bravo maman, vous ne vous êtes pas déchirés. Vous avez su résister, tenir, former une nouvelle famille, me donner un petit frère " a-t-elle confié au quotidien.

Au nom de sa fille, la jeune maman continue le combat : "J'ai un bébé qui arrive aussi, qui n'a rien demandé, qui n'est pas là pour subir la tristesse, le manque et la douleur. C'est tout un travail, mais encore une fois ça vaut le coup de se battre."