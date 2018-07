"Demain nous appartient" passe un nouveau cap !

Le 17 juillet 2017, la RTBF lançait le premier épisode de "Demain nous appartient", la saga de l’été… Un an plus tard, la série avec Ingrid Chauvin est toujours là et plus forte que jamais !

Un succès qu’était loin de s’imaginer l’interprète de Chloé Delcourt.

"Aujourd'hui, je peux avouer que c'est au-delà de nos espérances, avoue-t-elle à nos confrères du Ciné Télé Revue. On l'espérait secrètement mais là, c'est concret. En tout cas, cela me touche beaucoup, mais je sais aussi que rien n'est acquis. Ce succès me donne de l'énergie. "

Plus confiant, Alexandre Brasseur voulait y croire dès le début : "On s'en donne les moyens, on travaille dur."