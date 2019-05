Très vite, le docteur Marianne Delcourt est contactée. Pour sauver ses filles, elle devra commettre l’irréparable… Minutieusement préméditée, cette prise d’otages va révéler les sentiments, les aspirations, les rivalités et les rancœurs les plus enfouis du clan Delcourt et de leur entourage.

Parmi le casting, Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt), Maud Baecker (Anna Delcourt), Vanessa Demouy (Rose Latour) Luce Mouchel (Marianne Delcourt), Samy Gharbi (Karim Saeed), Lorie Pester (Lucie) et Alexandre Brasseur (Alex Bertrand) ont répondu présent.

N'oubliez pas, « Demain nous appartient » se regarde aussi où vous voulez, quand vous voulez sur RTBF Auvio.