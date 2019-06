Demain nous appartient : les images inédites du prime "Le Piège"

Votre série avec Ingrid Chauvin met les petits plats dans les grands ! A l’approche de l’été, "Demain nous appartient" réserve à ses fans son tout premier prime inédit, à voir en exclusivité sur La Une le dimanche 9 juin à 21h20.

Mathieu, Chloé, Anna et Rose retenus en otage

Une soirée riche en émotions vous attend avec une randonnée qui va virer au cauchemar pour Mathieu, Chloé, Anna et Rose. En balade dans le spectaculaire Cirque de Mourèze, une inconnue va surgir et braquer le groupe.

Très vite, le docteur Marianne Delcourt est contactée. Pour sauver ses filles, elle devra commettre l’irréparable sur un de ses patients, issu d’une des familles les plus puissantes de Sète, sans avertir ni sa famille ni la police. Minutieusement préméditée, cette prise d’otages va révéler les sentiments, les aspirations, les rivalités et les rancœurs les plus enfouis du clan Delcourt et de leur entourage.

Intitulé "Le Piège", le prime qui promet d’être haletant sera composé de deux épisodes de 52 minutes. Découvrez les premières images ci-dessous, avec Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt), Maud Baecker (Anna Delcourt), Vanessa Demouy (Rose Latour) Luce Mouchel (Marianne Delcourt), Samy Gharbi (Karim Saeed), Alexandre Brasseur (Alex Bertrand).