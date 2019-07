"Demain nous appartient" : la productrice lance un appel à Jenifer !

En attendant de savoir si Jenifer acceptera l’invitation, une autre nouvelle a bien été confirmée : l’arrivée d’un second prime. Après le succès du premier intitulé "Le Piège", diffusé début juin sur La Une, la productrice a révélé qu’un deuxième était en chantier :

"L’idée, c’était que ce soit un vrai cadeau pour tous nos fans. Et oui, on travaille sur un deuxième prime. Ça prend du temps parce qu’on veut qu’il soit bien, surprenant, très différent du premier, donc on va vous demander d’être un peu patients, mais ça va arriver prochainement sur vos écrans."

"Demain nous appartient", c’est tous les jours sur La Une. N’oubliez pas que l’horaire est différent cet été.