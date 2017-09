"Demain nous appartient" change d'horaire !

Ingrid Chauvin rêve d’une longévité aussi belle que celle de "Plus belle la vie" mais la comparaison s’arrête là, car selon l'actrice les deux fictions sont complètement différentes. "Je pense que nous on est dans un polar, dans des décors extérieurs, on n’est plus dans une qualité d’image de prime" a-t-elle expliqué au micro de Premiere après avoir souligné le "succès phénoménal" de "Plus belle la vie".

La comédienne souhaite d’ailleurs le même succès à sa série : "si dans 13 ans on est encore là, je nous dis bravo". Elle a affirmé être prête à endosser le rôle de Chloé Delcourt aussi longtemps qu’il le faudra tant que la qualité de la saga reste aussi excellente.