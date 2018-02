Demain nous appartient : bientôt la fin ?

L'actrice en a profité pour dévoiler son quotidien sur les plateaux où le rythme s'intensifie. Malgré un soleil permanent sur la ville méditerranéenne, ses journées sont loin d'être de tout repos :

"On passe en revue 10 épisodes en une journée. C’est ça la difficulté pour nous. Il faut jongler entre les scènes. Les émotions sont aussi très contrastées. C’est pour cela que nous avons des coachs qui sont là pour nous remémorer la scène dans laquelle on doit être à ce moment-là. Je peux démarrer une scène pour l’épisode 150 et enchaîner avec une intrigue pour l’épisode 160" peut-on lire sur le site du magazine.

"C’est un bon exercice, mais il faut avoir une hygiène de vie comme un grand sportif" conclut-elle.

Les épisodes, tournés avec 5 semaines d'avance, sont à retrouver tous les jours de la semaine à 18h55 sur La Deux, juste avant "Plus belle la vie" qui va bientôt accueillir un ancien personnage absent depuis presque 4 ans !