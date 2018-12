Changement d'horaire en vue pour "Demain nous appartient"

Toute la semaine du 17 au 21 décembre votre rendez-vous avec Ingrid Chauvin change d’horaire et vous attend à 17h55 sur La Une. La raison ? Viva for Life, la grande action de solidarité qui vient en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique francophone, et ses quotidiennes arrivent dès le mardi 18 décembre à 18h30 sur La Une.

Rendez-vous avec la générosité

Le prime de lancement animé par Anne-Laure Macq et Walid, c’est ce lundi à 20h15 sur La Une ! Ne manquez pas l’arrivée dans le cube de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver, entouré du parrain de cette 6e édition, François Damien, et Zaz.