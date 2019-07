Vivez ou revivez les Ardentes avec le docu-reportage de DECIBELS

Cet été, DECIBELS quitte son entrepôt pour les pleines ensoleillées des festivals belges. Notre docu-reportage vous emmène aux Ardentes, à Dour et aux Francofolies pour vivre, revivre ou découvrir ces grands rassemblements consacrés à la musique mais pas seulement ! A travers les yeux d'un groupe de festivaliers, c'est une immersion complète qui est proposée, des concerts qui ont mis le feu en passant par les ambiances ainsi que les gens qui font vivre ces événements. La première étape a lieu aux Ardentes. Cette quatorzième édition du festival liégeois s'est achevée avec un beau succès de fréquentation : 100.000 festivaliers ont parcouru pendant quatre jours le site de Coronmeuse. Une affluence liée à l'affiche très urbaine qui a régalé les amateurs de rap et de hip hop avec notamment Roméo Elvis, Lomepal, les Black Eyed Peas pour les plus nostalgiques et Nekfeu. Nos caméras sont allées se glisser dans la foule pour pogoter au rythme des samples et des gros sons.

Entre les meilleurs extraits de shows, DECIBELS propose aussi des rencontres exclusives avec les artistes qui font l'actu et les nouvelles têtes de la scène musicale francophone. Nos festivaliers Maxime, Erika, Xavier et Morgane ont pu discuter en toute franchise (et parfois sans filtres) avec Petit Biscuit, la belge Tanaë, Lomepal, Aya Nakamura et plein d'autres encore. Tous se sont confiés dans un contexte détendu sur leurs émotions avant de monter sur scène, leur succès mais surtout le plaisir de jouer en Belgique.

Enfin, un festival c'est aussi des animations, des stands boissons et nourriture, des campings, des festivaliers, une foule en liesse, des sons et lumières et tout un tas d'autres activités ! Ne loupez rien de ce retour en images à découvrir ce lundi 15 juillet sur La Deux à 20h.