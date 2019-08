Suzane ouvre une nouvelle saison de Décibels

Après s’être baladée dans les festivals cet été en compagnie des Décibels Reporters, l’émission reprend ses quartiers dans des lieux exclusifs de Bruxelles… des lieux qui hébergeront des moments musicaux inédits et de belles rencontres entre des artistes et ses fans… Celle qui ouvre le bal a, elle aussi, sillonné les festivals cet été. On l’a vue partout dont aux Francofolies où nous avions déjà pu faire plus ample connaissance… Suzane !

Suzane, l’étoile montante de la pop électro, enfile sa combinaison bleue et vous emmène dans son monde ! Les chansons de Suzane, c’est le regard d’une jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure des addictions vertigineuses et des écrans noirs, des doutes et des espoirs. C’est assez saisissant et furieusement vivant.

Alors qu’elle pratique la danse classique au conservatoire pendant quinze ans, Suzane se passionne pour la chanson réaliste (Brel, Piaf, Barbara…). Jusqu’au jour où elle envoie tout valser. Exaspérée par les diktats imposés par la danse à haut niveau, la discipline aveugle et les sacrifices personnels, elle arrête la danse et prend un job de serveuse. Elle découvre l’univers de la nuit, ses clubs et sa musique électro. C’est une révélation. C’est à ce moment que son projet artistique prend forme : Suzane sera une artiste électro, avec la danse comme élément central – une danse déstructurée loin de celle qu’elle a apprise plus jeune – sans éluder son amour pour les mots.

Depuis plusieurs mois, Suzane ravit tous ceux qui la découvrent.

Pour son premier Décibels, Suzane a tout donné… un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche dès 9h sur Auvio et ce mercredi à 23h15 sur La Deux.