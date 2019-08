Skip the use revient et vous donne rendez-vous dans Décibels!

Le nouvel et incandescent album de Skip The Use est là. Ce n’est ni un remix, ni une reformation, ni une dernière chance. Non. C’est une amitié consolidée, une envie brûlante d’en découdre avec les clichés et les certitudes, surtout, le besoin d’édifier une passerelle temporelle entre hier et demain, pour mieux fédérer les cœurs et rapprocher les générations, les âmes et les corps.

L’identité de Skip The Use, faite depuis toujours d’éclectisme, de passion, d’indépendance forcenée et de brassage sans frontière semble s’être encore renforcée. Rock, métal, punk, pop, trap, hip hop, électro, on comprend rapidement que le groupe nordiste préfère, aux restrictions idiotes, la liberté sans filet.