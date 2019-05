REVOIR : Lord Esperanza das Decibels !

Lord Esperanza a enflammé Decibels !

Quelques 40aine de fans ont eu la chance d'assister à un showcase intimiste du rappeur français, dans un lieu tenu secret jusqu'à leur arrivée sur place.

Lord Esperanza a interprété ses tubes « Believe », « L'Enfant du Siècle Part. III » avec Majeur-Mineur, « Drapeau Noir », « Ma gitane » avec Anaïka, « Boulevard » et un mash-up des chansons « Les vieux amants » (Brel) et « Changer » (Maître Gims), accompagné par son ami Jones Blank.

Pour revoir le showcase complet, rendez-vous sur RTBF Auvio, juste ici !

