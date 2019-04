REVOIR: blackwave. dans Decibels!

Williem Ardui et Jaywalker alias blackwave. ont groové dans Decibels !

Dans un cadre intimiste où un nombre limité de fans ont eu l'occasion de partager un moment privilégié en leur compagnie, le duo qui mêle jazz et hip-hop a interprété ses titres "Big Dreams", "GoodEnough", "Never seen u", "Whasgood", "Elusive" (feat. David Ngyah) et a également repris la cover de Gorillaz "Clint Eastwood".

Pour revoir le showcase complet, rendez-vous sur RTBF Auvio, juste ici !

