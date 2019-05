R.O x KONOBA, les prochains invités de Decibels !

10 mois, 10 pays, 10 chansons...

Avec « 10 », leur premier album commun, R.O x KONOBA nous rappellent cette phrase qu’aimait répéter le romancier/bourlingueur anglais Robert Louis Stevenson : « L’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage. ». De voyages, il est en effet beaucoup question dans « 10 ». Fruit d’un périple sur quatre continents qui a été lancé en avril 2018 pour se conclure en février 2019.

« 10 » rassemble dix chansons écrites, composées, enregistrées et mixées sur la route. France, Allemagne,Roumanie, Italie, Pologne, Georgie, Pays-Bas, mais aussi Australie, Japon et Colombie... Soit des milliers de kilomètres parcourus par R.O x KONOBA. Au-delà de son défi logistique, cette aventure est surtout musicale, humaine, relationnelle et émotionnelle. Elle scelle aussi la parfaite complémentarité entre deux artistes qui avaient trouvé pour la première fois l’alchimie en 2015 avec On Our Knees, single écrit à quatre mains ayant aujourd’hui dépassé les 31 millions de vues sur YouTube.

Évitant de tomber dans le piège de l’album « carte postale », « 10 » (Ten) séduit par sa richesse sonore, sa cohésion et sa force mélodique. Ici, l’électronique se marie à l’acoustique. Les harmonies vocales jouent à cache-cache avec les nappes de claviers. Les souvenirs embués de mélancolie se mêlent à l’envie somme toute naturelle de profiter du temps présent et d’aller au bout de ses rêves. « Ces dix mois, nous avons fait de la musique comme nous le ressentions. C’est un processus finalement naturel. La seule pression que nous nous sommes mises était de revenir avec un album. En moyenne, nous consacrions trois jours par mois à composer, enregistrer et mixer une chanson. Avec un tel deadline, nous n’avions pas le temps de tergiverser. Tout s’est fait finalement de manière très instinctive. »