Pour sa première dans Decibels, Alice on the Roof a fait appel à un guest spécial avec qui elle a partagé une cover du célèbre tube d'OrelSan et Stromae, "La Pluie". Un tube dans lequel OrelSan aborde un thème au parfum nostalgique et nous envoie valser dans ses souvenirs de sa ville natale.

Il s'agit de Valentine Brognion, la gagnante de la saison 7 de The Voice Belgique, ancien talent de Matthew Irons, qui est en pleine préparations de nouveaux projets...

Les deux jeunes femmes se sont rencontrées il y a peu de temps chez Alice... Ce qui a donné le résultat que vous pouvez revoir juste ici, en vidéo !

Un instant suspendu dans Decibels.