Patrick Bruel - Mustii : l'union sacrée

Ce n'est pas la première fois qu'ils faisaient connaissance. Le chanteur, auteur et compositeur belge Thomas Mustin dit Mustii, égérie de la scène culturelle depuis le succès de sa tournée "21st Century Boy" (il est aussi acteur et metteur en scène) était venu assister en mai dernier au concert de Patrick Bruel à Forest National. L'occasion pour le jeune artiste multi-talents de partager une nouvelle fois ses impressions avec l'artiste français. Quelques mois plus tard, ils partagent l'affiche des Francofolies, sur la même scène ! La tête d'affiche Patrick Bruel était présente sur le site bien avant son concert et il était même possible de le croiser au détour de la scène Rapsat. Il en a profité pour regarder en backstage Mustii qui livrait une prestation impressionnante comme à son habitude, électrisant la foule avec une générosité jamais démentie.

Une fois son set terminé, Mustii a pu s'entretenir avec Patrick Bruel que tout le monde attendait avec impatience ce soir-là. Patrick l'a félicité et s'est déclaré impressionné par le charisme que Thomas dégage sur scène. Si le bruxellois confie qu'il a parfois du mal à canaliser son énergie et qu'il a tendance à tout donner, la star française l'a rassuré en lui donnant quelques conseils. Une belle rencontre entre deux artistes qui ont beaucoup en commun. La soirée a fini en apothéose avec le live de celui qui a vendu des millions d'albums et qui a, une fois encore, ravi le public spadois.