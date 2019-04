Passez un moment privilégié avec L'Or du Commun dans DECIBELS !

L'Or du Commun ou LODC est un trio originaire de Bruxelles, composé de Swing, Primero et Loxley.

C'est en 2013 que sort le premier projet intitulé "L'origine", puis vient en 2015 "L'Odyssée", deux opus sur lesquels on retrouve notamment leur ami et acolyte de toujours, Roméo Elvis. En 2017 sort l'EP "Zeppelin", dont le clip "Apollo" qui marque un véritable tournant dans la carrière du groupe. Le clip avec Roméo Elvis cumule 5M de vues en une année.

Après une tournée dans tous les grands festivals et plus de 80 dates entre la Belgique, la Suisse, le Canada et la France, L'Or du Commun délivre un premier album abouti à l'automne 2018. Un joyau immaculé, taillé depuis plus d’un an pour atteindre la perfection. Une pièce rare qui s’affranchit à la fois des codes actuels tout en les exploitant de manière subtile. Ce diamant s’appelle "Sapiens" et aborde des thématiques purement humaines, en lien avec le Monde qui l’entoure.

Ce projet est l'occasion d'inviter deux personnalités : le rappeur belge à la côte de popularité croissante Isha, ainsi que l'inévitable Roméo Elvis. Proposant un rap cool, à mi-chemin entre un chill évident et des textes pertinents plein de phases percutantes, le trio continue de faire confiance à son meilleur architecte sonore, son beatmaker attitré Vax1. Avec déjà une Cigale après la sortie (1er Décembre 2018), une Ancienne Belgique le 12 avril dernier, 4 clips vidéos ("Homosapiens", "Prison vide", "Sur ma vie" et "Vrai"), L'Or Du Commun s'impose définitivement comme LE groupe à suivre pour 2018-2019. Leur album "Sapiens" est disponible sur toutes les plateformes.

