Participez au live de Suzane dans Decibels !

Suzane se définit elle-même comme une "conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro". Elle a la jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression. Électron libre de cette nouvelle scène électro/chanson, Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes.

Avec seulement 3 titres dévoilés, Suzane fait déjà exploser les compteurs avec plus de 5 millions de streams et déjà plus de 90 dates dont certains des plus grands festivals français (Solidays, Francofolies de la Rochelle), des tournées au Japon et en Chine et des premières parties de Thérapie Taxi, L’Or du Commun ou encore Feder.

Alors qu’elle pratique la danse classique au conservatoire pendant quinze ans, Suzane se passionne pour la chanson réaliste (Brel, Piaf, Barbara…). Jusqu’au jour où elle envoie tout valser. Exaspérée par les diktats imposés par la danse à haut niveau, la discipline aveugle et les sacrifices personnels, elle arrête la danse et prend un job de serveuse. Elle découvre l'univers de la nuit, ses clubs et sa musique électro. C’est une révélation. C'est à ce moment que son projet artistique prend forme : Suzane sera une artiste électro, avec la danse comme élément central - une danse déstructurée loin de celle qu'elle a apprise plus jeune - sans éluder son amour pour les mots.

Les chansons de Suzane, c’est le regard d’une jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure des addictions vertigineuses et des écrans noirs, des doutes et des espoirs. C’est assez saisissant et furieusement vivant.

Sa musique est dépouillée, elle n’a pas besoin d’effets spéciaux pour viser le coeur. Il y a souvent un beat, des drops, des ambiances qui se croisent ou se mêlent ou se confrontent. Et les mots donc.

Ne manquez pas l'occasion de participer à son live en exclusivité pour Decibels, ce mardi 18 juin !