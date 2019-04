Participez à la session de DECIBELS avec Balthazar !

Dès les premières notes de basse du morceau d'ouverture Fever, il est clair que les piliers du groupe indépendant belge Balthazar ont changé. Après des mois d'écriture dans "toutes sortes de directions, avec rien de bon" selon le co-leader Maarten Devoldere, c'est la chanson qui, une fois finie et arrangée, leur a donné la direction et a donné le ton (et le titre) de leur quatrième album; honnête, enjoué.

De nombreuses chansons ont été écrites - certaines classiques du Balthazar, d’autres "un peu déchiqueteuses" - mais rien n’a semblé juste jusqu’à ce que "Fever" soit arrivé et leur ait donné un point de référence. "C’était nouveau pour nous et quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant", déclare Devoldere. "L'une des raisons pour lesquelles nous l'avons intitulé - et utilisé pour l'album - est le fait que nous augmentons la température. C'est devenu un disque plus chaud, et ça ressemble plus à du Sud, avec un certain grooviness.” Fever est un véritable "jam" au coucher du soleil qui raconte la chute d’un "gamin riche" qui est "en tête des charts". Un motif de cordes solitaire et pimpant ajoute une touche dramatique à son effervescence.

Ça annonce la couleur pour le live que le groupe va proposer lors de sa session d'enregistrement dans DECIBELS, le mardi 30 avril !