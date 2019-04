Participez à la session d'enregistrement de DECIBELS avec R.O x Konoba !

R.O (Olivier Rugi) est producteur et compositeur. Musicien de formation classique (il a étudié le piano et la guitare), il a publié deux Ep's sur le label australien Adapted Records, le single Get Home (feat. Konoba) chez Sony ainsi que les albums Coherence et Ardent chez Subcarbon. Auteur de nombreux remixes (Petit Biscuit, Lost Frequencies, Henri PFR,...), R.O a aussi collaboré avec les collectifs bruxellois MacSwell et FTRSND.

Konoba (Raphaël Esterhazy) est auteur, compositeur, interprète et producteur. Il a étudié la production musicale pendant 5 ans en Angleterre. Après avoir publier plusieurs EP's (Miami Hotel, Mind The Gap, Colours & Shapes, Konoba EP), il a sorti son premier album Smoke & Mirrors en 2017. Réalisé avec R.O, le single On Our Knees a dépassé les 31 millions de vues sur Youtube.