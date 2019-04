Participez à l'enregistrement de DECIBELS avec Syml !

Vous le connaissez certainement à travers son tube qui cartonne "Where's my love". Le chanteur américain Syml sera présent sur Decibels!

À ce jour, quatre versions différentes de Where’s My Love ont cumulé 160 millions de flux Spotify.

Syml, alias Brian Fennell, est un compositeur passionné. Il se définit à travers des sentiments primitifs : paroles pointues et personnelles, mélodies sans effort et voix pure et émotive.

Son nouvel album éponyme sortira dès le 3 mai prochain !

Retrouvez-le cette année en concert : le 29 juin au festival Rock Werchter et le 14 octobre à l'Ancienne Belgique. Mais avant ça, ne manquez surtout pas l'occasion de le voir sur Decibels!