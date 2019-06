NOUVELLE SESSION DECIBELS : Participez au showcase de Warhola !

Warhola est un projet solo du musicien belge Oliver Symons. Oliver a commencé à jouer et à jouer de la musique à l'âge de 8 ans, après avoir étudié le piano classique et l'écriture de chansons. Il a reçu son premier coup de projecteur national à 15 ans en tant que concurrent pour l'entrée belge au Concours Eurovision Junior 2008 de la chanson. Ayant gagné, Oliver a été fourni avec l'opportunité de partager sa chanson "Shut Up" à un public international suite à la compétition.

Continuant à produire de la musique jusqu'au début de l'âge adulte, il se retrouve au centre de nombreux projets musicaux, y compris Noble Tea. En 2012, il a uni ses forces avec Mathieu Terryn (Chanteur), Simon Nyutten (Chant / Guitare), Daan Schepers (Bass) et Robbe Vekeman (Drums) pour former le groupe indie-rock Bazart. Avec plusieurs singles n°1 et concerts à guichets fermés aux Pays-Bas et en Belgique, le succès du projet Bazart lui a permis de se concentrer principalement sur la musique. Le projet Warhola était né.

Ne manquez pas son showcase lors de sa venue dans Decibels, le mercredi 19 juin, et inscrivez-vous dès à présent !