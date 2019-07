Nos festivaliers sont chauds pour les Ardentes !

Cet été, Décibels vous emmène au cœur de trois des festivals qui rythmeront votre mois de juillet : Les Ardentes, Dour et les Francofolies de Spa !

Pour vous faire découvrir ces festivals de l’intérieur, nous suivrons chaque semaine l’expérience de 4 festivaliers privilégiés !

Direction la cité ardente pour démarrer où pendant 4 jours, Morgane, Erika, Maxime et Xavier seront vos yeux. Suivez leurs aventures et leurs rencontres avec les artistes du festival via les réseaux sociaux de Décibels: Facebook et Instagram ou via #Decibels

Mais avant tout, une petite présentation s’impose !