Metronomy en showcase privé dans un lieu surprenant

Le cadre est unique en son genre et tout à fait étonnant. A une centaine de mètres des infrastructures du Dour Festival, c'est dans une usine abandonnée que les cinq membres de Metronomy se sont posés pour jouer "Salted Caramel Ice Cream", un titre de leur sixième et nouvel album Metronomy Forever qui paraîtra le 13 septembre prochain. Si le groupe a annoncé une tournée européenne pour le début de l'automne, il a heureusement pris de l'avance en régalant dès le mois de juillet les festivaliers belges avec de nouveaux titres ainsi que les classiques du groupe comme "The Look" et "The Bay".

En marge de cette venue, le groupe a profité pour jouer en live (et sans public) un morceau très récent de son répertoire dans un cadre original. Decibels a pu s'introduire en douce pour filmer cette prestation. Le groupe de festivaliers composé de Baptiste, Rémy, Laurick et Robin a pu y assister et ensuite rencontrer les membres pour quelques minutes de bavardage. Metronomy est déjà venu jouer plusieurs fois à Dour mais c'est bien la première fois,confie l'actuel leader du groupe Joseph Mount, que le groupe à l'occasion de jouer dans un endroit si spécial ! Cette séance a été enregistrée à l'initiative du collectif "Sourdoreille". Nos quatre festivaliers ont échangé ensuite quelques mots sur l'album à venir qui s'annonce "très bon" ! Fidèles au son très instrumental et pop qui les caractérisent, Joseph Mount (compositions, chant, clavier, guitare), Anna Prior (batterie et chant), Oscar Cash (saxophone, claviers, guitare et chœurs) et Olugbenga Adelekan (basse et chœurs) sont ravis d'être à nouveau en tournée et de pouvoir jouer en plein air de nouvelles compositions. Depuis ses débuts, le groupe s'inspire principalement de la musique électronique des années 1980.

Le groupe passera par Anvers le 19 octobre. En attendant cette prochaine date, nos festivaliers ont pu profiter de leur présence estivale pour une belle rencontre à découvrir ce 22 juillet sur La Deux dans notre retour en images de l'édition 2019 du Dour Festival.