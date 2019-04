Rencontre privilégiée avec Lord Esperanza dans Decibels !

Certains parlent de lui comme l’héritier de Nekfeu, il tire son nom de Robinson Crusoé de Michel Tournier, "Vendredi ou la vie sauvage" : c'est Lord Esperanza.

Jeune rappeur originaire du nord de Paris, il est influencé par plusieurs bassins culturels différents. "L'enfant du siècle" a grandi dans des influences pouvant varier entre le jazz, le reggae et la musique classique.

A 22 ans à peine, il comptabilise des millions de vues avec ses vidéos et s'impose comme l’une des étoiles montantes de la scène hip-hop française. Ce qui le définit ? Sons éclectiques, paroles engagées, clips audacieux.

Ses clips qui sont d'ailleurs toujours un délice pour les yeux… Preuve avec "Believe" le dernier en date… Believe est un mouvement à l’initiative de l’équipe de réalisation 3:14, soutenue par Lord Esperanza, dont le but est de pousser les nouvelles générations à croire en elle.