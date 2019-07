Les Ardentes : les moments forts de cette édition 2019

Le rappeur incontournable du moment est connu pour ses shows endiablés et il n’a pas failli à sa réputation. Deux après un passage remarqué à Liège, c’est désormais sur la scène principale que l'auteur de "Chocolat" (son album qui cartonne) a enchainé les tubes de son premier disque solo mais aussi ses morceaux nés de sa collaboration avec Le Motel. Entre une présence scénique incroyable et ses musiciens dignes d’un groupe de rock (basse, guitares, batterie, synthés, tout le barnum est là) qui ont assuré avec puissance le tempo, le Bruxellois a tout donné, quitte à enfiler une vareuse du Standard ! Pendant une heure, Roméo a pogoté, sauté dans la fosse et a livré une prestation gigantesque ou l’émotion se disputait à la puissance comme l'ont prouvé les titres "Le Coeur des hommes" ou bien le final en apothéose sur "Bruxelles arrive" et "Malade". De quoi laisser son public chaos et rassasié par un concert XXL qui a retourné les Ardentes.