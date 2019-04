Le showcase enflammé de Juicy, ce mercredi 3 avril sur La Deux !

Juicy fait partie des artistes à inaugurer la nouvelle formule de Décibels.

Après Alice on the Roof, c'est donc le duo de filles complètement dingues qui vous ont proposé un showcase digne de ce nom.

Les deux amies ont interprété leurs titres : "Mama told me", "Count our fingers twice", "Mouldy Beauty", "See me now" et ont repris une cover du célèbre titre d'Aaliyah "Try again"... Une cover qui a tenu tout le monde en haleine.

Rendez-vous ce mercredi 3 avril sur La Deux, dès 21h50. La rediffusion se fera sur La Trois le samedi 6 avril à 19h55.

