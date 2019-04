Le showcase du duo jazzy hip-hop blackwave., ce mercredi 17 avril sur La Deux !

Le duo jazzy hip-hop blackwave. a mis le feu lors de leur showcase dans Decibels !

Williem Ardui et Jaywalker ont interprété leurs tubes "Big Dreams", "GoodEnough", "Never seen u", "Whasgood", "Elusive" (feat David Ngyah) et ils ont également repris la cover de Gorillaz "Clint Eastwood".

Le duo vous donne rendez-vous en télé sur La Deux ce mercredi 17 avril, dès 23h00 mais également sur La Trois le samedi 20 avril dès 20h00 !

Au programme ? Un showcase jazzy, groovy, qui vous fera danser !

Le prochain invité est le rappeur Lord Esperanza. Plus d'infos prochainement...